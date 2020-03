Capriolo si schianta contro un’auto: 29enne ferita, animale morto

Una donna al pronto soccorso con ferite lievi e un capriolo morto. E’ questo il bilancio dell’incidente verificatosi ieri pomeriggio a San Nazzaro, nel comune di Monticelli. L’animale è sbucato improvvisamente in via Granelli e ha centrato in pieno una vettura condotta da una 29enne: il selvatico si è schiantato contro il finestrino dell’utilitaria, mandandolo in frantumi. La donna è rimasta ferita proprio a causa dei vetri “piovuti” nell’abitacolo, mentre il capriolo è morto sul colpo.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà