Dopo il turno in ospedale non trova più l’auto: “In questa zona scarsa sicurezza”

Una dipendente dell’ospedale di Piacenza è stata derubata della sua auto che aveva lasciato posteggiata in via Tramello, a qualche centinaia di metri dal luogo di lavoro.

Finito il proprio turno la donna, tecnico di neurofisiopatologia in forze al reparto di Neurologia, attorno alle 19,30 si è incamminata per andare a riprendere la sua vettura, una Fiat 500 X. Ma una volta arrivata dove l’aveva lasciata, non l’ha più trovata.

Dopo una breve verifica con carro attrezzi e carabinieri, le è stato subito chiaro che l’auto aveva preso il volo. Il satellitare montato a bordo della vettura è stato ritrovato dai carabinieri, qualche ora più tardi, a Monticelli.

Al di là del furto, odioso, la donna lamenta però un altro problema. “Eccetto due minuscoli posteggi, per il resto non esiste un parcheggio per noi dipendenti. Questo vuol dire percorrere lunghi tratti di strada, da sole e spesso di sera. Io – aggiunge – cammino con lo spray al peperoncino in borsa e quando vado a riprendere l’auto telefono sempre a mio marito perché non mi fido. Come me fanno tante altre mie colleghe. Non ci sentiamo sicure”.

