Traffico di auto rubate a Napoli e rivendute a Piacenza: un arresto

E’ scattato l’arresto per un commerciante pavese coinvolto nel traffico di auto rubate a Napoli e rivendute a Piacenza. Del caso si occupa la polizia stradale, che indaga su una dozzina di persone per i reati di riciclaggio, ricettazione, falsità materiale e ideologica, nonché per aver indotto in errore pubblici ufficiali all’atto dell’immatricolazione di veicoli con documentazione falsa. In tutto ciò, il 41enne finito in manette avrebbe avuto un ruolo importante.

Qualche anno fa, gli agenti della polizia stradale avevano già avuto a che fare con il commerciante, il quale aveva venduto diverse automobili rubate ad alcuni piacentini.