Furti nelle aree di servizio dell’autostrada A1: tre uomini arrestati dalla Polizia

Furti nei parcheggi delle aree di servizio dell’autostrada A1: tre uomini sono stati arrestati dalla Polizia stradale di Guardamiglio la sera del 31 ottobre.

Pare che i tre soggetti, a bordo di una Lancia Y, avessero già compiuto nei giorni precedenti alcuni furti sulle auto in sosta nelle varie aree di servizio dell’autostrada A1. In particolare, dalle indagini emergerebbe che il 24 ottobre, nell’area di servizio di Somaglia Est sarebbero stati scoperti sul fatto dai proprietari riuscendo a fuggire dopo aver ferito i malcapitati.

Grazie alla denuncia e alle testimonianze delle vittime, è iniziata l’attività di indagine che ha permesso di individuare il veicolo utilizzato per la fuga: il 31 ottobre la stessa auto avrebbe fatto ingresso in A1 effettuando poi alcune soste all’interno di aree di servizio fino all’Arda Est di Fiorenzuola, in provincia di Piacenza.

“Una pattuglia – riferisce in una nota la Polizia Stradale – ha costantemente monitorato la situazione, sorprendendo i tre intenti a rubare una valigia da un veicolo parcheggiato di fronte all’ingresso della stazione di rifornimento”. Con il supporto di altri equipaggi, gli agenti sono quindi riusciti ad intercettare e fermare l’autovettura, che nel frattempo si stava dando alla fuga.

Recuperata parte delle refurtiva

A seguito dell’arresto è stata recuperata parte della refurtiva che è stata restituita ai legittimi proprietari. Nel malloppo anche il risultato di un altro furto commesso poco prima nell’area di servizio di Somaglia Ovest, in provincia di Lodi. I tre arrestati, con precedenti specifici, sono stati condannati dal Tribunale di Piacenza con rito direttissimo.

Il conducente della vettura è inoltre stato sorpreso senza titolo di guida: è quindi scattata anche la denuncia per il reato di guida senza patente.