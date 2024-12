Maxi tamponamento in autostrada A1, 12 feriti e 8 auto coinvolte: traffico in tilt

Maxi tamponamento lungo l’autostrada A1 tra Fiorenzuola e Fidenza. L’incidente è avvenuto al chilometro 71 dopo le 10 della mattinata di oggi, sabato 21 dicembre. In base alle prime informazioni, sarebbero otto le auto coinvolte e dodici i feriti a causa dello scontro. Sarebbero due i pazienti critici.

Sul posto i sanitari del 118 e due ambulanze. In arrivo anche l’elisoccorso da Parma. Traffico completamente in tilt nel tratto prima del casello di Fiorenzuola in direzione di Bologna: sono oltre cinque i chilometri di coda. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al tamponamento a catena.