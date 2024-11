In un giorno a Piacenza sorpresi 21 automobilisti senza cintura di sicurezza

La polizia stradale di Piacenza ha intensificato i controlli sulle strade del territorio per garantire la sicurezza e verificare l’uso corretto delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuti per bambini.

Nella sola giornata di ieri, 6 novembre, l’attività di controllo svolta dagli agenti della stradale di Piacenza ha portato al controllo di 25 veicoli e sono state rilevate 23 violazioni, di cui 21 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

Ad un conducente recidivo, già pizzicato in passato alla guida senza cinture di sicurezza indossate, è stata anche ritirata la patente di guida in vista della sospensione che potrà durare fino a due mesi.

La campagna di prevenzione proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e migliorare la sicurezza stradale per tutti gli utenti della strada.

la normativa sulle cinture di sicurezza

La normativa italiana prevede l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza per tutti i passeggeri, sia sui sedili anteriori sia su quelli posteriori, su tutti i tipi di veicoli.

Chi non le indossa, oltre alla sanzione amministrativa (nei casi più gravi, come per i neopatentati o per chi viene sorpreso più volte nel biennio, possono scattare ulteriori provvedimenti come la sospensione della patente), in caso di incidente rischia di riportare gravi lesioni dovute all’impatto con il parabrezza o i montanti dell’abitacolo, senza contare la possibilità di essere sbalzati fuori dall’abitacolo come un proiettile.