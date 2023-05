Da Farini a Coli per riaprire il bar ostello in piazza. Arriva la “Magnifica Valnure” a giugno

Sarà la cooperativa sociale di comunità “Magnifica Università di Val Nure” di Farini a gestire, dal 2 giugno, il bar ostello di Coli, chiuso dal 2021 dopo lo sfratto del Comune al precedente gestore. Un incontro pubblico con i referenti della “Magnifica”, nata nel 2018 da sei giovani soci per provare a contrastare lo spopolamento in Appennino, è previsto il 3 maggio alle 20.30 in sala consiliare.

L’ampia struttura di Coli, aperta negli anni Ottanta con un investimento da 800 milioni di lire, era stata danneggiata dalle alluvioni e riaperta dopo i restauri nel 2009. L’edificio ospitava in origine la sede del Comune e si trova sua traccia negli archivi già nel 1747.

Nel 2015 diventò anche struttura di accoglienza per profughi dal Bangladesh. Nel 2019 rinacque come “ostellone”. Poi l’ultima gestione, non semplice in periodo Covid e un tentativo di preaffidamento a una società inglese finito nel nulla. Adesso si aspetta il 2 giugno.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’