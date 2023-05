“Il silenzio è sovrano sulla montagna”. Parole sul tronco a Belnome in val Boreca

La citazione sul tronco all’inizio del paese dice: “Il silenzio è sovrano sulla montagna, s’ode soltanto il canto lontano di una campana”.

Effettivamente nel paese di Belnome a quasi 900 metri di altitudine, arroccato sul versante nord del monte Alfeo nella selvaggia val Boreca, il suono lontano della campana può essere soltanto quella di Zerba, capoluogo della valle, situato dall’altra parte del versante montuoso, oppure il suono potrebbe venire da Tartago se i contrafforti della valle lasciassero passare l’eco della campana. I grappoli di case di Belnome dai muri in pietra con angoli squadrati, sembrano minuscole isole negli infiniti spazi verdi del bosco che lo circonda.

In questo piccolo paese, abbiamo incontrato l’unico abitante che rimane anche d’inverno, se le condizioni della neve lo permettono, altrimenti scende in fondovalle.

In questo periodo la primavera stà prendendo il suo volto colorato anche in questo lembo di terra ripida e dura per viverci.

Le case e i piccoli orti aspettano i suoi abitanti estivi che sono emigrati fra il traffico di Milano o quello di Genova. Chi può più del solitario abitante e sentinella del paese, dopo una vita lavorativa emigrato in città, arrivato alla agognata pensione, preferire ad abbandonare le comodità per godersi l’aria pulita e la calma rilassante tranquillità del suo paese che ha abbandonato quaranta anni prima.

IL SERVIZIO DI LUIGI ZIOTTI E MARISA CELLA