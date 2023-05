“Dona una spesa”: sabato 6 maggio raccolta alimentare per famiglie in difficoltà

“Il prossimo 6 maggio non dimentichiamoci di quelli che non riescono a fare la spesa, facciamola noi per loro”. Con questo appello Csv Emilia e Conad Centro Nord invitano i piacentini a partecipare alla quarta edizione di “Dona una spesa”.

L’iniziativa di solidarietà torna dunque questo sabato nei 12 punti vendita Conad di Piacenza e provincia, una raccolta alimentare che ogni anno dà respiro alle tante famiglie che non sono in grado di mettere in tavola ciò che serve.

Basti pensare che nel solo Emporio Solidale cittadino si appoggiano più di 140 nuclei familiari, composti da circa mille persone e sono in aumento le richieste di aiuto che arrivano da chi non ha mai dovuto chiederlo e che si aggiungono alle situazioni dove la povertà è ormai cronicizzata.

L’Emporio Solidale sarà proprio una delle realtà che verranno aiutate da chi deciderà di fare la spesa per chi ne ha bisogno: le altre sono associazione Agape, gruppo Emergency di Piacenza, Caritas Parrocchiale di Castell’Arquato, Croce Rossa di Podenzano, Pubblica Assistenza San Giorgio e Frati Minori di Santa Maria di Campagna.

All’ingresso dei punti vendita si alterneranno più di 70 volontari, pronti a sorridere e a raccogliere ciò che ciascuno sceglierà di donare: servono pasta, riso, passata di pomodoro, farina, latte a lunga conservazione, zucchero, miele, olio, biscotti, merendine, legumi, tonno e carne in scatola, alimenti e prodotti per l’infanzia, per l’igiene personale e per la pulizia della casa.