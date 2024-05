La solidarietà diventa concreta: torna l’iniziativa “Dona una spesa”

Torna sabato 11 maggio l’appuntamento con la raccolta alimentare Dona una Spesa, l’iniziativa giunta alla quinta edizione e realizzata grazie alla collaborazione di Conad Centro Nord, e del volontariato del territorio con il coordinamento di CSV Emilia.

PER NON RESTARE INDIFFERENTI

L’invito rivolto a tutti è quello di non voltare le spalle a coloro che si trovano in una situazione di estrema fragilità e a quanti lottano quotidianamente per portare un pasto in tavola. Per farlo è sufficiente aggiungere qualcosa al proprio carrello per destinarlo a chi ne ha bisogno.

“Siamo molto contenti che anche quest’anno si realizzi l’iniziativa Dona una Spesa – spiega Laura Bocciarelli, vicepresidente di CSV Emilia -. Per dare una risposta a questi bisogni è sempre più importante la rete e il lavoro di squadra: il centro di servizio per il volontariato, sul nostro territorio, ha svolto e continua a svolgere un ruolo di coordinamento delle associazioni che si occupano della povertà alimentare e anche in questa iniziativa è al fianco delle associazioni per la parte organizzativa”.

OPERAZIONE “BIS”

Quest’anno la raccolta alimentare rientra all’interno dell’operazione bis di Conad, ovvero prendi 2 prodotti e ne paghi 1 per un vasto paniere di prodotti agevolando così le donazioni.

“Dona una spesa non è solo una raccolta alimentare, ma anche speranza, solidarietà e sostegno per le famiglie che ne hanno più bisogno – aggiunge oredana Alinovi, membro del Cda di Conad Centro Nord -. Grazie alla collaborazione con CSV, all’impegno dei volontari e alla generosità dei cittadini, possiamo essere accanto a chi attraversa momenti di fragilità, dimostrando che insieme possiamo fare la differenza”.

INCONTRO TRA NECESSITà e solidarietà

Una occasione di incontro tra necessità e volontà, ha spiegato Mario Idda dell’Emporio Solidale, che permette a chi desidera manifestare concretamente solidarietà a chi ne ha bisogno, ma non ha il tempo o l’opportunità materiale di fare volontariato.

COSA DONARE

Gli alimenti necessari sono quelli che solitamente sono in dispensa: pasta, riso, passata di pomodoro, latte a lunga conservazione, farina, olio, zucchero e miele, biscotti e merendine, tonno in scatola, carne in scatola e legumi. Senza dimenticare che servono anche alimenti e prodotti per l’infanzia, per l’igiene personale e la pulizia della casa.

COME DONARE

I prodotti potranno essere affidati a uno degli oltre 70 volontari che sabato si alterneranno all’ingresso dei 13 punti vendita Conad di Piacenza e provincia. Appartengono ad associazioni, parrocchie e Caritas attive per contrastare la povertà. Saranno proprio le organizzazioni coinvolte a distribuire gli alimenti alle famiglie bisognose.

LA RETE DI ENTI DI SOLIDARIETà

I sette enti che si faranno tramite della nostra solidarietà sono: Emporio Solidale Piacenza, Associazione AGAPE, Caritas Parrocchiale di Castell’Arquato, Croce Rossa di Podenzano, Pubblica Assistenza San Giorgio, Gruppo Volontari di Spesa Solidale, Gruppo Caritas Roveleto.