Il ruolo della mamma: se ne parla stasera a Nel Mirino con il pedagogista Novara

Domenica sarà la festa della mamma e anche Telelibertà vuole celebrare degnamente una figura che sa assumersi diversi compiti, su tutti quello dell’educatrice. Chi meglio del noto pedagogista piacentino Daniele Novara può presentarci la madre e come è cambiata nel tempo fino ad arrivare ai giorni nostri? Il presidente del Centro per l’educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza sarà l’unico ospite d’onore di “Nel Mirino”, il programma di approfondimento che torna questa sera come ogni venerdì dalle ore 21.

La trasmissione, condotta dal direttore di Telelibertà Nicoletta Bracchi, partirà dalla descrizione del CPP di Novara per poi addentrarsi nello specifico nell’analisi della figura della madre, da colei che dona la vita al ruolo di educatrice, non certo facile nella società attuale. Novara ci farà inoltre scoprire anche alcune curiosità sulla festa della mamma, le differenze con il ruolo del padre, per terminare con informazioni su come gestire i conflitti con i propri figli.

È possibile riguardare tutte le puntate di “Nel Mirino” sul portale on demand www.teleliberta.tv.