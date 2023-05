Minimaratona e Camminata associazioni: bambini e volontari in festa. FOTO

Un appuntamento unico per portata ed emozioni: 5.000 i partecipanti alla Minimaratona Pedibus-Camminata delle Associazioni, con il fine benefico a favore dell’Unicef pro terremoto-Siria e Turchia.

L’esercito festoso si è ritrovato sul Facsal dove alle 9.50, appena concluso il primo passaggio di tutti gli atleti della mezza maratona, ha iniziato il “viaggio” proseguito in centro, attraversando piazza Duomo, via XX Settembre, via Cavour per fare ingresso a Palazzo Farnese e concludersi all’Arena Daturi.

Ad aprire la sfilata, la banda musicale Amilcare Ponchielli (che quest’anno compie 166 anni, fondata nel 1857 per volere di Maria Luisa di Borbone). In prima linea, i cento partecipanti alla “Maratona Rosa” promossa dalla Consulta degli studenti. Dopo i volontari della Croce Rossa, spazio alle associazioni accreditate presenti. Quindici quelle in elenco sul sito dell’evento: Iceberg (sostegno ai familiari dei giocatori d’azzardo), Amop (Associazione malato oncologico), Emporio Solidale (sostegno a famiglie in difficoltà), Comitato Fibromialgici Uniti, Puntoeacapo (persone con disturbi del comportamento alimentare), Avis Piacenza, Associazione Michele Isubaleu (aiuto e sostegno di bambini e ragazzi etiopi bisognosi), Avo (Volontari ospedalieri di Piacenza), Centro Inacqua Marco Polo (attività educativa centro infanzia e attività in acqua), Piacenza in Blu (a favore di persone con disabilità intellettive e/o relazionali), A.l.i.ce Piacenza O.d.v. (lotta all’ictus cerebrale), A.l.i.c.e. Odv (consapevolezza sull’endometriosi), Armonia (lotta contro i tumori al seno), “La Casa di Iris” e Associazione diabetici.

Sul versante scolastico, presenti le scuole V circolo (Vittorino-Dante), IV circolo (Caduti sul Lavoro-De Amicis-Due Giugno), Rivergaro, Niviano, Gossolengo, Quarto, Casa del Fanciullo, Sant’Orsola, centro gioco Elefante Variopinto, centro infanzia Marco Polo, VII circolo (Pezzani- XXV Aprile), II circolo (Mazzini, Alberoni, San Lazzaro e Mucinasso), Gazzola, Pianello, III circolo (Giordani, De Gasperi, Taverna, Sant’Antonio), VIII circolo (Don Minzoni, Carella) e Comprensivo Gandhi ( San Nicolò, Gragnano, Rottofreno, Calendasco). I bambini hanno indossato il pettorale della Minimaratona Pedibus che sono stati invitati a disegnare sul tema “Leggiamo la città camminando” in adesione alla campagna regionale “Siamo nati per camminare”.

LE FOTO DI MAURO DEL PAPA