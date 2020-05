Marathon Home Edition, di corsa anche stando a casa. 400 iscritti e 5mila euro in beneficenza

Una città che non si arrende. Il dolore che il coronavirus ha arrecato al nostro territorio non ha impedito che Piacenza abbia vissuto stamattina la 25esima edizione della Placentia Half Marathon, quest’anno in versione online. Gli organizzatori l’hanno infatti chiamata “Home Edition” perché gli oltre 400 partecipanti hanno corso (o camminato) i dieci chilometri in salotto, sulle scale del condominio, in terrazza, nei locali garage, giardini, cortili, sui tapis roulant. Il tutto vissuto online, condiviso sui social e supportato dalla fantasia e dall’immaginazione.

Un evento virtuale quindi che mantiene però le finalità benefiche; attraverso il portale di crowdfunding di Credit Agricol infatti è possibile donare liberamente una quota per sostenere il progetto del comune di Piacenza a favore delle persone che si trovano in grande difficoltà a causa della pandemia covid-19. Finora sono stati raccolti quasi 5000 euro, ma la raccolta proseguirà fino al 10 maggio.