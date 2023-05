Travazzano, auto fuori strada. Ferito un 46enne traportato all’ospedale in elisoccorso

Incidente nel pomeriggio a Travazzano, nel comune di Carpaneto. Un 46enne, per cause da chiarire, ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada. Il conducente è stato trasportato all’ospedale di Parma dall’elisoccorso in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Pubblica assistenza di Carpaneto e l’autoinfermieristica di Roveleto.

