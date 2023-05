Intercultura cerca famiglie per accogliere giovani stranieri. “Esperienza unica”

Alla ricerca di famiglie interessate ad accogliere ragazze e ragazzi di altri Paesi. E’ la mission dei volontari di Intercultura Piacenza per coinvolgere persone che abbiano la volontà di vivere un’esperienza unica. Per dimostrarlo, raccontano la storia di Emma, diciottenne canadese che ormai da settembre vive a Gazzola aderendo a un programma di scambio di Intercultura. Abita con mamma Paola, papà Dario e cinque fratelli in quella che, ormai da otto mesi è la sua nuova casa. Emma ormai riesce a esprimersi quasi perfettamente in italiano, compresa qualche parola in dialetto, nonostante prima di arrivare in Italia non conoscesse affatto la lingua.

Come lei, altri 600 circa studenti adolescenti di 60 Paesi di tutto il mondo stanno trascorrendo due, tre, sei mesi, o un intero anno scolastico accolti da una famiglia come dei veri e propri figli e inseriti in una scuola di una delle 158 città italiane dove Intercultura è presente con i suoi volontari. La fine di quest’anno scolastico si avvicina a grandi passi e quindi occorre programmare già da ora l’arrivo degli oltre 400 giovani che giungeranno in Italia già il prossimo settembre.

Guidate e assistite dai volontari di Intercultura le famiglie hanno la possibilità di confrontarsi con stili di vita, mentalità e culture diverse regalandosi un viaggio senza muoversi da casa. L‘esperienza di accogliere in famiglia un adolescente proveniente da un altro Paese favorisce il dialogo e l’incontro tra culture e può rappresentare un valido antidoto alla chiusura fisica e mentale che la pandemia prima e la crisi internazionale ora stanno imponendo, a più livelli, nelle nostre vite.

“Mettersi in gioco non è solo una questione da ragazzi – spiega Morgana Bonetti, presidente del gruppo di volontari di Piacenza -, ma anche per una famiglia o una scuola aprire la propria porta a uno studente straniero significa confrontarsi con stili di vita, mentalità e culture diverse. La ricerca di un punto di incontro, mediato dal dialogo interculturale, ha un valore profondo e contribuisce al cambiamento della nostra società e alla crescita di nuove generazioni più aperte e internazionali”. Per celebrare l’ospitalità e per conoscere il mondo di Intercultura (volontari, studenti ospitati, famiglie ospitanti e amici di Intercultura) è stata organizzata la Festa del Volontariato e dell’Ospitalità, domenica 28 Maggio 2023, al Parco dell’Osservanza di Imola.