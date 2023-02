Caterina a Istanbul con Intercultura è tra i volontari in aiuto ai terremotati

C’è anche una liceale piacentina tra le persone che si stanno dando da fare in Turchia per aiutare le persone colpite dal terremoto. Caterina Tosca, studentessa al quarto anno del linguistico Gioia di Piacenza originaria di Castel San Giovanni, si trovava a Istanbul lunedì scorso, quando il violento sisma ha letteralmente sconquassato la Turchia.

Fortunatamente la megalopoli dove Caterina si trova, ospite di una famiglia all’interno di una scambio culturale organizzato da Intercultura, non è stata toccata dalla scosse. La giovane si è quindi subito data da fare ed è subito corsa nel municipio di Kadıköy per confezionare gli aiuti umanitari, impacchettando tutto quello che serve insieme ai suoi coetanei. “Abbiamo creato una sorta di catena umana – racconta la giovane -. Non ho mai visto così tanta gente pronta ad aiutare. Mi si è aperto il cuore. Giovani e anziani sono subito corsi nel municipio, nonostante il freddo e la neve, per dare una mano”.

L’articolo di Mariangela Milani su Libertà