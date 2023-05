“La cura del futuro”: all’Emporio solidale le esperienze dei volontari

“La cura del futuro. La speranza del futuro”. Un pomeriggio dedicato a chi quotidianamente si prende cura delle persone più fragili e dell’ambiente. Una vera e propria cura che accomuna centinaia di volontari disposti a donare tempo e energie volgendo lo sguardo verso un futuro migliore.

All’emporio solidale di Piacenza si sono trovati i rappresentanti dell’Associazione Cuore di maglia, degli operatori del sorriso della Croce rossa , dell’associazione Plastic Free e dell’associazione Semi di Lino che – in modalità differenti – curano le persone, l’ambiente e quindi il futuro. L’iniziativa è sorta all’interno del “Mese delle lettura in Emporio solidale”. A far da cornice all’evento diverse opere d’arte in vendita dedicate al mondo animale. Il ricavato sarà destinato al canile di Montebolzone.