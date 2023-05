Fiorenzuola: incendio nella notte in un appartamento di via Sforza Pallavicino

Incendio nella notte tra sabato 13 e domenica 14 maggio a Fiorenzuola in un appartamento di via Sforza Pallavicino. La segnalazione è arrivata da una pattuglia di Ivri Sicuritalia, che si era recata sul posto in seguito alla attivazione dell’allarme di un immobile attiguo a quello in fiamme. Sul posto, oltre ad altre due pattuglie dell’istituto di vigilanza che hanno provveduto a bloccare gli accessi alle strade per consentire i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del radiomobile di Fiorenzuola per determinare le cause del rogo. Tra le ipotesi un corto circuito elettrico. L’appartamento, situato al piano terra, sarebbe occupato da una donna di 45 anni. Al termine della operazioni di spegnimento l’abitazione è stata dichiarata inagibile. Non si registra nessun ferito.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà