Persona a terra in viale Sant’Ambrogio. Indaga la polizia locale

Un uomo sarebbe stato investito nel pomeriggio di domenica 14 maggio in viale Sant’Ambrogio a Piacenza, da un’auto che non si sarebbe fermata a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con una ambulanza della Croce rossa e un’autoinfermieristica. L’uomo non ha riportato ferite gravi.

La Polizia locale ha avviato le indagini per cercare di capire la dinamica del fatto e di risalire all’eventuale auto che lo avrebbe investito.