Attività motoria e inclusione, gli studenti di Pianello sul podio di Scuola Attiva Kids

Gli scolari pianellesi sono saliti sul podio del progetto regionale Scuola Attiva Kids per l’Emilia Romagna inclusiva. La classe 4 della primaria di Pianello si è aggiudicata il primo posto, a livello provinciale, del contest ideato per potenziare l’attività motoria mirando anche all’inclusione e alla socializzazione di alunni con disabilità. I bambini valtidonesi sono stati premiati a Bologna durante una festa con centinaia di coetanei in arrivo da tutta la regione e sono stati premiati da campioni quali Andrea Lucchetta, Andrea Minguzzi (lottatore), Anzelika Savrajuk (ginnastica ritmica) e l’atleta paralimpica Giulia Ghiretti (nuoto). Durante il corso dell’anno ai bambini è stato chiesto di reinterpretare un brano, A scuola di cibo (Healthy song energia), inscenando una coreografia con tanto di testo musicale. I bambini hanno lavorato con due insegnanti, Stefania Nicosia e Elena Lavezzi, e una tutor, Ester Negruzzi.

