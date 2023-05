Innovare i cibi e tutelare l’ambiente: contest all’Università Cattolica

Unire le competenze della laurea magistrale in Food marketing con quelle di Scienze e tecnologie alimentari per innovare i cibi tutelando l’ambiente. E’ la sfida andata in scena all’Università Cattolica. “Cotti a Spuntino”: è il nome del team interdisciplinare di studenti che si è aggiudicato il contest sull’innovazione di prodotto ed economia circolare nella filiera del Prosciutto Cotto, con l’idea progettuale della focaccia denominata “La Sangio”. La sfida stava nell’utilizzo di un sottoprodotto della produzione del Cotto San Giovanni Capitelli, in particolare la sua acqua di cottura (un “essudato” in termini tecnici) per attuare innovazione di prodotto, in ottica sostenibile di economia circolare. “CI siamo guadagnati la vittoria con la Sangio, una focaccia firmata Capitelli che racchiude gli aromi e le spezie del prosciutto San Giovanni, grazie ad una ricetta che utilizza l’essudato, uno scarto di lavorazione risultante dal procedimento di cottura del prosciutto cotto in sostituzione al 100% dell’acqua, per la preparazione dell’impasto, oltre che l’aggiunta di tutte le spezie con cui viene preparato il celebre affettato” spiega Filippo Bonini, che insieme a Giulia Di Chicco, Syria Galli, Andrea Migliorini, Alessandra Molinari, Kennet Navarro e Paolo Provini hanno ricevuto il primo premio e il plauso del presidente Angelo Capitelli e di Marcello Balzarini, che di Capitelli è amministratore delegato, che hanno mostrato fattivo interesse per la concretizzazione dell’idea proposta dagli studenti: “La Sangio si propone come “l’abbinamento perfetto” con un buon prosciutto, da far scoprire in tutti gli eventi enogastronomici del territorio per uno sfizioso aperitivo”. “Focus sull’economia circolare e sull’innovazione: era questo l’obiettivo che ci siamo posti con questo business game che ha sfidato ragazzi di due lauree magistrali, Scienze e tecnologie alimentari e Food Marketing, che si sono dimostrati entusiasti e molto preparati” spiegano i professori Edoardo Fornari ed Ettore Capri, presenti in giuria, che insieme ai docenti Giorgia Spigno, Giuliano Dallolio e Aldo Prandini hanno seguito in questo percorso gli studenti, con il supporto di Luca Piccinno, esperto in sviluppo di progetti innovativi d’impresa.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà