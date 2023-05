Piacenza Pride il 27 maggio, ecco il percorso del corteo. Tra gli ospiti Luxuria e Zan

Manca poco meno di due settimane al primo “Piacenza Pride”, l’appuntamento clou del 27 maggio è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa ai Giardini Margherita.

Il raduno è in programma alle ore 15 e un’ora dopo il corteo si snoderà in via Alberoni, via Roma, piazzale Lupa, viale Patrioti, piazzale Libertà, stradone Farnese, Pubblico Passeggio, via Giordani, piazza Sant’Antonino, largo Battisti, piazza Cavalli, via Cavour, via Alberoni, giardini Margherita.

Sul palco interverranno Vladimir Luxuria, Alessandro Zan, Alessia Crocini, Natascia Maesi, Fiorenzo Gimelli e Valeriano Scassa.

Il corteo sarà aperto dalla Marching Band del Piacenza Jazz Club, in testa è previsto anche il trenino riservato ai più piccoli, nonché uno spazio protetto e dedicato alle persone con disabilità. Saranno a disposizione anche interpreti di lingua dei segni per garantire la massima accessibilità. Previsti anche stand di street food.

Hanno partecipato alla conferenza stampa di presentazione l’assessore alle Pari Opportunità Serena Groppelli, Rita Mura di Agedo, il vice presidente di Arcigay Piacenza Lambda Davide Bastoni, Tiziana Ferrari per il Comitato Donna Vita Libertà e Martina Figoni per l’associazione Famiglie Arcobaleno.

IL PERCORSO