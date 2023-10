Arcigay, Bastoni presidente. “Il prossimo Piacenza Pride sarà a maggio 2025”

Il Congresso territoriale di Arcigay Piacenza Lambda ha eletto Davide Bastoni come presidente. Del consiglio direttivo fanno parte: Maria Antonietta Scaramella come vice presidente, Michele Brugnoli, Luca Esposito e Jessica Federico come consiglieri.

“Porteremo avanti le attività già in corso tra le quali lo Sportello di Accoglienza e Ascolto per le persone con domande o in cerca di aiuto sui temi della discriminazione, bullismo e sull’accettazione della propria sessualità – scrive il direttivo -. Collaboreremo con le altre associazioni del terzo settore e le istituzioni locali per fare di Piacenza sempre di più una provincia inclusiva in cui vivere liberamente la propria identità e orientamento sessuale. Lotteremo contro ogni forma di discriminazione presente nella nostra società”.

L’associazione fa sapere che il prossimo Piacenza Pride sarà a maggio 2025 mentre nel 2024 sarà a Cremona.