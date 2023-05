Travolse con l’auto il nuovo compagno della ex fidanzata: 30enne a processo

Avrebbe addirittura travolto con l’auto il nuovo compagno della sua ex. E’ uno dei tanti episodi emersi nel corso di un processo per stalking che si è aperto ieri in tribunale a Piacenza. Imputato di atti persecutori un trentenne algerino, il quale non avrebbe mai accettato di essere stato lasciato dalla fidanzata ucraina. Come emerso durante l’udienza di ieri la donna sarebbe stata spesso seguita e vittima di una lunga serie di messaggi intimidatori.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’