Un ex appartenente alla banda del famoso bandito Renato Vallanzasca ed un ex terrorista delle Brigate Rosse, saranno sabato pomeriggio a Piacenza, per presentare un libro da loro scritto, che racconta di rapine, furti con scasso, sparatorie con la polizia ed evasioni. Un affresco della Milano, della Torino e dell’Italia degli anni settanta, fra giuliette rombati e semiautomatiche calibro nove. I protagonisti di quelle vicende che hanno scontato molti anni in carcere sono Tino Stefanini e Giorgio Panizzari, il libro scritto insieme è intitolato “Figli delle catastrofi” per le edizioni Le Milieu. Lo presenteranno sabato pomeriggio al circolo culturale Chez Moi in piazza Borgo 35. I due personaggio saranno presentati dal giornalista Ermanno Mariani. L’appuntamento è previsto per le 17.30. Nel libro i racconti di un Italia di mezzo secolo fa dove le rapine in banca sembrano oggi storie da Far West. I due “ex” apparentemente tanto diversi raccontano un percorso di iniziazione che va dai piccoli furtarelli, ai furti di auto, ai furti con scasso di obiettivi più consistenti e infine alle rapine, la dura esperienza del carcere. Storie di ribelli a 360 gradi e per Panizzari anche l’esperienza nel gruppo terroristico dei Nuclei armati proletari e infine l’esperienza nelle Brigate Rosse.

