Fiume Po in ripresa, affluenti osservati speciali. Nel fine settimana ancora maltempo

Grazie alle recenti piogge, la disponibilità idrica è in costante ripresa sull’intero distretto, compreso il tratto piacentino del Fiume Po. Gli affluenti rimangono però “osservati speciali” nel fine settimana, dove è attesa una nuova ondata di maltempo.

LE PREVISIONI PER I PROSSIMI GIORNI – Secondo l’esperto Vittorio Marzio di Meteovalnure.it, nei prossimi giorni è attesa una nuova perturbazione su tutto il nord ovest, pronta ad interessare prevalentemente Piemonte, Liguria e parte della Lombardia. Il nostro territorio sarà coinvolto solo marginalmente, con precipitazioni sparse attese sabato e domenica, ma che comunque non dovrebbero far registrare accumuli importanti. Una situazione di instabilità che dovrebbe trascinarsi anche la prossima settimana, dove avremo giornate di sole alternate a giorni di pioggia. Le temperature rimarranno in linea con le medie del periodo, con le massime che toccheranno i 20-22° e le minime che non dovrebbero superare i 10°.