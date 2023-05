I racconti dei piacentini che vivono nelle zone alluvionate: “Situazione drammatica”

Maria Enrica Cesena vive ad Imola dove gestisce un centro fitness. “Nei paesi limitrofi la situazione è molto grave, ci sono tante persone ancora bloccate nelle case sommerse da acqua e fango”, racconta a Telelibertà. Giacomo Zecca gioca nel Cesena: “In queste zone c’è chi sta affrontando momenti drammatici, cerchiamo di aiutare chi ha bisogno”. Sono queste le testimonianze di due piacentini che vivono nelle zone alluvionate dell’Emilia Romagna.

Un territorio ancora ferito. Persone che hanno perso la vita, case finite sott’acqua, infrastrutture demolite, terrore e preoccupazione. Una fetta di regione è di nuovo in ginocchio. “Siamo davanti a un altro terremoto”, così il presidente Stefano Bonaccini, ha definito quanto accaduto nel suo territorio colpito da un’eccezionale ondata di maltempo. In 41 comuni si sono registrati almeno 50 esondazioni. Sono oltre 280 le frane che hanno interessando 58 comuni e 23 i fiumi e corsi d’acqua esondati, anche in più punti. Questo il bilancio di una vera e propria tragedia.

LE INTERVISTE DI MARZIA FOLETTI