Oltre 700 firme in pochi giorni per salvare la scuola di Quarto. “Questa è un’oasi”

E’ partita spontaneamente dai genitori una raccolta firme per chiedere che non venga chiusa la scuola di Quarto, una delle sedi dell’Istituto comprensivo di Rivergaro-Gossolengo. I nove iscritti nella classe prima non sono infatti sufficienti per garantire l’attivazione della classe a settembre. “Ma questa scuola è un’oasi, i nostri figli sono felici. Che senso ha chiudere una scuola solo per una logica di numeri?”, chiedono i promotori della petizione, diffusa tramite il portale online Change.org. In pochi giorni, sono state raccolte oltre 700 adesioni.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’