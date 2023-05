Pnrr opportunità per l’Italia, professionisti a confronto: “Lavoriamo in sinergia”

Le opportunità del Pnrr al centro di un convegno organizzato dall’Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Piacenza che ha visto diversi professionisti confrontarsi sulla necessità di lavorare in sinergia.

“Il Pnrr rappresenta una grande opportunità per l’Italia ma è importante che venga attuato con coerenza, efficacia e trasparenza, e accompagnato da politiche complementari finalizzate a promuovere la crescita inclusiva e sostenibile”. E’ questa la posizione del presidente Fabio Maggi. Un tema al centro dell’incontro che si è tenuto oggi, 19 maggio, presso il campus di Credìt Agricole e che ha visto diversi professionisti coinvolti in un dialogo e confronto per affrontare insieme le sfide presenti e future.

INTERVISTE DI MARZIA FOLETTI