Pronto soccorso pediatrico: due picchi di influenza. Fino a 90 accessi al giorno

Da gennaio sono stati 5.600 gli accessi al Pronto soccorso pediatrico di Piacenza, con picchi fino a 90 visite al giorno nei momenti più critici. Un superlavoro per i sanitari, alle prese con due ondate di influenza e virus respiratori. Il responsabile Andrea Cella, spiega: “Abbiamo registrato ben 580 ricoveri in OBI, l’Osservazione breve intensiva e per noi sono stati mesi duri. Il sistema immunitario poco allenato, dopo la pandemia da Covid, sembra essere tra i principali responsabili dell’emergenza, che in questi giorni, per fortuna, sta rientrando. Prima del Covid, gli accessi si attestavano intorno ai 14mila in un anno. Durante la pandemia si erano ridotti a 6mila”. Oggi i numeri sono tornati a crescere e l’appello è quello di recarsi in struttura per effettive necessità. Il rischio infatti è di intasare le sale arrecando danno ai casi più urgenti e gravi.

L’INTERVISTA DI MARZIA FOLETTI