Diabete e aperitivi: “Attenzione ad alcool, analcolici e stuzzichini”

Il 14 novembre è stata celebrata la Giornata mondiale del diabete. Istituita nel 1991 con una data precisa: la nascita del professor Frederick Banting che, assieme al suo allievo Charles Best, isolò l’insulina nel 1921 cambiando il destino dei malati di diabete e permettendone la sopravvivenza.

Il tema scelto per l’edizione 2024 è “Diabete e benessere”, e in questo contesto si inserisce l’incontro organizzato dalla Associazione diabetici Piacenza per parlare di come l’alcool influisce sui pazienti affetti dalla malattia.

L’attenzione è stata posta sia sulle bevande a base di alcool, ma alche su quelle analcoliche e sugli stuzzichini.

SCREENING GRATUITI

Lunedì l’azienda Sanitaria in collaborazione con l’associazione organizza una giornata di screening con visite gratuite su prenotazione, presso la Casa della Salute e della Comunità piazzale Milano 2, Piacenza, riservata a chi non ha mai avuto una diagnosi di diabete.

