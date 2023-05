“Questo è quello che serve di più: spingiacqua almeno 50 centimetri, raspafango, stivali di tutte le misure, pale da neve (larghe e piatte), scopettoni grandi. Anche usati”.

L’elenco lo ha postato sulla sua pagina Facebook la ristoratrice di Agazzano Chiara Beretta: lunedì andrà a Forlì dove abita la famiglia di sua sorella e ne approfitterà per portare nei luoghi dell’alluvione attrezzi utili e richiesti direttamente dalla Protezione civile e dalle associazioni del comune di Forlì-Cesena.

“Mia sorella abita a Forlì con la sua famiglia – spiega – là praticamente è impossibile trovare pale da neve e quant’altro. Per questo noi partiamo con il furgone, ma prima cerchiamo di fare il carico e raccogliere quanto più possibile serva”.

Chi voglia contribuire, portando l’attrezzatura, sia nuova sia usata, può farlo in questi giorni recandosi direttamente al ristorante Belrespiro di Agazzano, in via Pablo Neruda 18: “Non raccogliamo soldi – avverte la ristoratrice – ma solo attrezzature”.

