Fango, persone senza cibo e animali in pericolo. Croce Rossa tra gli alluvionati

Superlavoro anche per gli operatori e volontari della Croce Rossa di Piacenza impegnati a portare il loro aiuto alle popolazioni alluvionate della Romagna. In particolare 18 operatori sono a Cesena per servizi di pulizia presso la sede provinciale della Croce Rossa italiana. Gli operatori stanno inoltre ripulendo abitazioni civili, e consegnando pasti alle persone anziane. In campo nel comune di Selva Malvezzi in provincia di Bologna, per arrivare alle zona meno accessibili anche dieci operatori Opsa, salvataggio in acqua abilitati al soccorso alluvionale e quattro operatori addetti alla logistica. Stanno operando per condurre le persone fuori dalle abitazioni, recuperare gli animali, ma anche per consegnare cibo a chi vuole rimanere in casa.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà