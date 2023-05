Polo Volta di Borgonovo, gli studenti realizzano un “murale della legalità”

Gli studenti del Polo superiore Volta di Borgonovo hanno realizzato un murale della legalità. Il murale rappresenta un albero ed è incompleto. “Crescerà insieme alla talea di Falcone” spiegano i giovani autori. Gli studenti e i loro insegnanti hanno infatti ricevuto due talee dell’albero di Giovanni Falcone. Si tratta di una specie di Ficus che cresce vicino alla casa del giudice, assassinato nel 1992 a Palermo dalla mafia, di cui i carabinieri per la biodiversità prelevano le gemme per distribuirle alle scuole di tutta Italia. I carabinieri e i colleghi della Forestale hanno donato anche una pianta di alloro e una ginestra a formare, insieme agli arbusti donati a tutte le scuole d’Italia, un ideale bosco diffuso della legalità, a cui anche il Polo Volta contribuisce. Il murale verrà arricchito di anno in anno dagli studenti, in un’ideale passaggio di testimone.

