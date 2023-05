Agazzano, raccolta attrezzi per l’alluvione. Belrespiro: “Solidarietà straordinaria”

La solidarietà chiama, i piacentini rispondono. Al ristorante Belrespiro di Agazzano, si è registrato un viavai di persone che sono arrivate per donare badili, spingiacqua, pale da neve, guanti, stivali: il ristorante è diventato una sorta di punto di raccolta per la Val Luretta di attrezzi destinati alle popolazioni romagnole colpite dagli allagamenti: in tantissimi hanno raccolto l’appello social dei titolari Chiara Beretta e Fabio Delledonne che proprio oggi, 22 maggio, sono in viaggio per raggiungere Forlì. Intanto, un primo furgone carico di materiale è già arrivato a destinazione, al negozio di libri e giocattoli della sorella di Chiara: in pochi minuti gli attrezzi sono andati a ruba. Al ristorante, in questi giorni, sono arrivati una cinquantina di pale e un centinaio di spingiacqua, oltre a quattrocento guanti e decine di stivali. “Non possiamo fare altro che ringraziare tutti coloro che sono venuti qui a sostenerci, una partecipazione che ci ha colto di sorpresa” spiega Chiara. Adesso però invitiamo tutti a fermarsi con la raccolta: valuteremo sul posto quali saranno le necessità più urgenti”.

