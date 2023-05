Parcheggio di piazza Cittadella allo snodo finale. “O si va avanti o si chiude”

“O si va avanti o si chiude”: parole del sindaco Katia Tarasconi relative al parcheggio interrato di piazza Cittadella. A fine maggio scadono i tre mesi di tempo assegnati al tavolo tecnico tra Comune e Global parking solution (Gps), l’aggiudicatario dell’appalto del dicembre 2012 (giunta Dosi) che oltre alla realizzazione dello scavo e della riqualificazione dell’area in superficie contiene la gestione per 27 anni della sosta a pagamento, per riscrivere un piano economico finanziario (pef) che, a distanza di undici anni, è tutto da verificare. Pur confermando l’interesse pubblico – dichiarato con delibera dalla giunta lo scorso dicembre – di un’infrastruttura che risponde alla “carenza di parcheggi nel comparto nord della città”, se, dati contabili alla mano, “si capirà che la sostenibilità economica non c’è più, allora cerchiamo altre soluzioni”, ha riepilogato Tarasconi indicando l’ineludibilità del bivio: “Nei prossimi mesi o si va al recesso del contratto o alla consegna del cantiere, almeno c’è la certezza che con questa amministrazione si esce da uno stallo che dura dal 2012”, anche perché “di errori ne sono stati fatti da entrambe le parti”. Se ne è parlato ieri in consiglio comunale.

