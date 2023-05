Strage di Capaci, maratona della legalità e della memoria per gli studenti di Castello

Il 31esimo anniversario della strage di Capaci a Castel San Giovanni ha tenuto insieme più temi, in una sorta di maratona della legalità e della memoria a cui hanno preso parte i ragazzi delle scuole. A dare il via sono stati gli alunni di quinta delle elementari Tina Pesaro che, insieme a Libera, hanno ripercorso il non facile cammino che ha portato alla confisca alle mafie di un capannone a Calendasco. Altri 37 alunni delle scuole medie hanno allestito una mostra, Breaking the wall che unisce il tema della Memoria e quello del viaggio come conoscenza e apertura verso l’altro. I bambini delle elementari hanno partecipato invece ad un pomeriggio di giochi nel parco di via I maggio dedicato ai gemelli Giuseppe e Salvatore Asta uccisi con la madre Barbara Rizzo il 2 aprile del 1985 in un attentato mafioso.

