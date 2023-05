Da Piacenza a Londra: festa degli emigrati piacentini in onore di Mauro e Renzo

Da Piacenza a Londra il passo è breve. La dimostrazione è arrivata da oltre una cinquantina di piacentini – soprattutto originari di Morfasso, ma non solo – che ha raggiunto la capitale del Regno Unito per incontrare gli emigrati del nostro territorio che vivono là. Ma anche per ricordare Mauro Ongeri e Renzo Losi, colonne portanti dell’associazione “Piacenza insieme” che raduna i piacentini a Londra, scomparsi recentemente a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro.

L’evento è una tradizione che si rinnova da molti anni e che anche quest’anno ha visto presenti circa 200 ospiti alla serata che si è svolta a Villa Scalabrini: a partecipare alla trasferta londinese sono stati fra gli altri la vicepresidente della Consulta degli Emiliano-romagnoli nel mondo Valentina Stragliati, la presidente di Piacenza nel mondo Patrizia Bernelich e il delegato per i rapporti istituzionali in Italia di Piacenza insieme Giovanni Piazza. Per l’occasione Bernelich e Stragliati hanno donato ai due vicepresidenti di “Piacenza insieme” Francesco Repetti e Marco Badini un quadro che ritrae la maggior parte dei soci di “Piacenza nel mondo”. A seguire la festa si è spostata nel locale “Little Italy” della famiglia Polledri a Piccadilly Circus.

“Mauro Ongeri e Renzo Losi hanno fatto tanto per i piacentini a Londra – sottolinea Stragliati – e soprattutto hanno lasciato un’eredità morale importante e significativa che sarebbe un vero peccato disperdere”.

“Senza dubbio posso dire che è stata una serata davvero molto commovente – spiega Bernelich – nata con l’idea di mantenere saldi i rapporti fra le nostre comunità, ma anche di ricordare due colonne dei piacentini a Londra che sono state omaggiate alla presenza dei loro familiari”.

“L’incontro fra Piacenza e Londra è da sempre uno dei più cari e sentiti – spiega Piazza – e così è stato anche quest’anno: mancavano solo Mauro e Renzo, ma in fondo il loro ricordo e il loro impegno restano indelebili nei nostri pensieri e nello spirito dell’associazione in cui hanno profuso tante energie”.