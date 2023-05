E’ grande la mano piacentina per gli alluvionati: raccolti già 41mila euro da Libertà

Volevamo stendere “una mano piacentina per l’Emilia-Romagna” e così è stato e così continuerà a essere. La sottoscrizione promossa da Editoriale Libertà spa e Fondazione Donatella Ronconi e Enrica Prati in soli sei giorni ha raccolto donazioni dal valore di 41 mila euro. Una segnale di vicinanza concreta alle popolazioni che hanno perso tutto a causa dell’alluvione.

Il ricavato delle donazioni sarà destinato a interventi di soccorso nei luoghi maggiormente colpiti e a progetti di ricostruzione, in accordo con il comitato provinciale di Anpas e la sede di Piacenza di Croce rossa. La raccolta fondi prosegue e per chi desidera contribuire a far crescere la forza del nostro aiuto resta aperto il conto corrente presso Crédit Agricole Italia intestato a Editoriale Libertà Spa: il codice Iban è IT 44 I 06230 12601 000032388125 e la causale da indicare è ” Libertà per alluvionati Emilia Romagna”. Grazie di cuore da tutto l’Editoriale Libertà.