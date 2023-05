“La persona al centro”: nella Giornata del sollievo riflettori sull’hospice di Borgonovo

La cura della persona – ancora prima del malato – al centro. Questo in estrema sintesi il messaggio alla base della Giornata del sollievo, che a Borgonovo ha acceso i riflettori sull’hospice. L’evento è stato organizzato dagli Amici dell’hospice nel giardino interno alla struttura protetta di via Pianello. Durante il pomeriggio si sono alternati amministratori, tutta l’equipe di professionisti della salute che lavora nella Casa per le cure palliative, insieme anche ai parenti degli ospiti e ai volontari dell’associazione nata per supportarne l’attività. “Una struttura che rappresenta una ricchezza per Borgonovo e per tutto il territorio provinciale” ha detto il sindaco di Borgonovo e presidente della Provincia Monica Patelli. L’evento ha dato modo alla neopresidente degli Amici dell’hospice, Elisa Guasconi, di presentarsi pubblicamente e ha dato modo di esprimere un “grazie” a tutta l’equipe che ogni giorno assiste gli ospiti e supporta i familiari.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà