Furgone a fuoco in vicolo del Guazzo. La proprietaria: “Mi serviva per lavorare”

Quando l’hanno chiamata, alle nove di sera di domenica, non voleva crederci. Ha pensato quasi a uno scherzo Jolin Lele, titolare di un bar tabaccheria in via XX Settembre a cui è stato incendiato un furgone parcheggiato in vicolo del Guazzo. L’origine del rogo sarebbe dolosa.

“Mi ha chiamato mio marito per dirmi che erano arrivati i carabinieri a casa per avvisarci dell’incendio – spiega – inizialmente credevo di avere capito male. Anche gli amici con cui ero hanno pensato che scherzassi. Invece era vero”.

Jolin vive a Piacenza dal 2018: ha rilevato un bar in via XX Settembre che esisteva da decenni, prima abitava a Casalmaggiore e anche lì faceva la barista.

“Ho investito in questa città perché mi piaceva – spiega – così al bar ho aggiunto anche la tabaccheria: il furgone, un Doblò del 2016 con 50mila chilometri, mi serviva per lavoro. Così ora il danno è doppio: 17mila euro letteralmente in fumo e l’impossibilità di usare un mezzo per i trasporti aziendali”.

“Il meccanico mi ha detto che non si può recuperare in nessun modo – continua la barista – ho letto che proprio nella stessa notte anche alcuni colleghi di piazza Duomo hanno subito dei furti e si sono trovati le vetrine sfondate: spero davvero che non ci sia alcun collegamento fra i due episodi, ma mi chiedo anche come si sia arrivati a questo”.

L’ARTICOLO DI ELISABETTA PARABOSCHI SU LIBERTA’