Imbrattata la sede di Libertà a Piacenza: scritte firmate no vax contro i giornalisti

Vandali in azione stanotte, 16 aprile, nel Piacentino. Diverse zone della provincia sono finite nel mirino di alcuni teppisti, compresa la sede del Gruppo Libertà in via Benedettine. I muri esterni di Libertà, Telelibertà, Liberta.it e Altrimedia sono stati imbrattati con una serie di scritte offensive: “Bugiardi nazi giornal.” e ancora “No verità, no libertà”, oltre alla firma con il simbolo “no vax”. Sul posto la Digos per condurre tutti gli approfondimenti del caso.

La nota del gruppo libertà