Aggredisce sanitari e polizia poi irrompe in una farmacia. Giovane bloccato

E’ accaduto nel tardo pomeriggio del 6 giugno. Un giovane è stato notato a terra da alcuni passanti che hanno allertato i soccorsi perché sanguinava. Una volta arrivati sul posto, sanitari del 118 e agenti di polizia, sarebbero stati aggrediti dall’uomo che poi avrebbe fatto irruzione nella farmacia e, passando dietro il bancone, avrebbe tentato di portare via alcuni farmaci. Alcuni clienti avrebbero bloccato l’aggressore che è stato poi portato in ospedale per gli accertamenti. La sua posizione è al vaglio.

