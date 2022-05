Viale Sant’Ambrogio, spaccata notturna e furto in farmacia. Indaga la polizia

Forzano un vetro della farmacia, fanno scattare l’allarme ma riescono comunque a scappare con magro bottino, recuperando circa duecento euro dal fondo cassa. È successo nella notte tra lunedì e martedì in viale Sant’Ambrogio, alla farmacia Zacconi: ignoti hanno scassinato la porta d’ingresso ma sono stati messi in fuga.

L’intrusione è avvenuta alle tre di notte. La banda ha preso di mira una delle porte d’ingresso su viale Sant’Ambrogio, forzando il telaio e riuscendo in qualche modo – forse con una ventosa – a sfilare il vetro senza romperlo. Quindi sono entrati in farmacia ma a quel punto gli intrusi sono stati “notati” dal sistema di allarme che ha inviato subito la segnalazione di persone sconosciute all’interno dell’edificio alle guardie giurate e, contestualmente, alla polizia di stato. Nonostante la sirena d’allarme, gli sconosciuti sono riusciti a raggiungere il bancone, aprendo la cassa e arraffando quello che hanno potuto, poche centinaia di euro. Poi sono fuggiti e si sono dileguati per tempo.

Della vicenda si sta occupando la polizia che farà affidamento sui filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno. «Per fortuna non hanno toccato altro» spiegano dalla farmacia. “Toccherà mettere le inferriate e togliere anche quel poco fondo di cassa che abbiamo sempre lasciato”.