Michele, di soli sette anni, se ne è andato.

È accaduto nella notte tra sabato e domenica, all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove era in cura da circa un anno. La medicina ha fatto il possibile tra interventi chirurgici, terapie tradizionali e sperimentali, ma ancora non c’è cura per contrastare il glioma al quarto stadio: forma tumorale estremamente aggressiva, la quale anche se rimossa tende a rigenerarsi. Ad oggi, non c’è soluzione.

La malattia, a Michele, di Roveleto di Cadeo, è stata diagnostica la scorsa estate, come aveva raccontato mesi fa, papà Davide Narcisi. Assieme a mamma Adrianna Lorenc hanno fatto l’impossibile, da allora, per regalare al figlio, ogni giorno, un’occasione di vita nuova. A loro si erano uniti amici, cittadini, associazioni sportive, di volontariato ed enti, del Piacentino e fuori provincia per una vera e propria catena di solidarietà che aveva confermato la grande generosità dei piacentini verso i più bisognosi.

