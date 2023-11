In 9mila a Piace mattoncini. Emozione allo stand in ricordo del piccolo Michele

Edizione da record per Piace mattoncini. Non c’è ombra di dubbio, i Lego continuano a essere, a dispetto del passare del tempo, tra i divertimenti preferiti sia dai bambini che dagli adulti. L’ennesima conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, è arrivata dall’edizione 2023 di Piace Mattoncini, la kermesse dedicata alle costruzioni con mattoncini Lego, organizzata da Piacenza Bricks in collaborazione con Piacenza Expo, conclusasi oggi nel tardo pomeriggio dopo due affollatissimi giorni d’apertura. Il dato finale, che va ben oltre ogni più rosea aspettativa, evidenzia infatti la presenza di circa 9mila visitatori, con persone venute per l’occasione anche da ben oltre i confini provinciali. “Piacenza Expo e Piacenza Bricks – commenta il presidente della società fieristica piacentina, Giuseppe Cavalli – hanno dimostrato che la gente ha anche bisogno di leggerezza, di sano divertimento e di momenti di svago per staccare un po’ la spina dalla quotidianità. Una scommessa che Piacenza Expo è riuscita a vincere. Questa edizione ha dato il via alla nostra collaborazione con Piacenza Bricks, che fino allo scorso anno ci limitavamo ad ospitare; ci siamo assunti delle respon-sabilità e dei carichi organizzativi ma il risultato finale, decisamente oltre ogni più rosea aspettativa, ha premiato il nostro lavoro e la collaborazione con Piacenza Bricks, a cui va riconosciuto il merito di aver saputo pensare in grande”.

Tanti stand, ognuno, però, con una propria personalità e con caratteristiche ben precise. Molte presenze e sincere testimonianze d’affetto anche allo stand di Adrianna e Davide Narcisi, genitori del piccolo Michele, grande appassionato delle costruzioni in Lego prematuramente scomparso la scorsa estate all’età di sette anni. Davide e Adrianna hanno esposto le costruzioni realizzate da Michele anche durante i giorni della malattia, a testimonianza della sua grande passione e della gioia che provava quando aveva tra le mani i mattoncini colorati. “Siamo molto soddisfatti e orgogliosi – sottolinea il Presidente di Piacenza Bricks, Andrea Onesti – sia dello straordinario numero dei visitatori che hanno affollato il quartiere fieristico in queste due giornate, sia della costruttiva collaborazione avviata con Piacenza Expo. Nel 2024 Piacenza Bricks festeggerà il decimo anniversario di fondazione, un traguardo che cercheremo di onorare con un’edizione di Piace Mattoncini ancora più in grande. Con un partner come Piacenza Expo siamo sicuri di riuscirci a regalare agli amanti del Lego un altro straordinario evento fieristico”.