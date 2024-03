A Piacenza Expo arriva PiùMa Lab: due giornate dedicate alla crescita aziendale

La programmazione di Piacenza Expo prosegue con due nuove giornate formative. Venerdì 5 e sabato 6 aprile il quartiere fieristico ospiterà la prima edizione di PiùMa Lab, evento dedicato al marketing, alla comunicazione d’impresa, alle strategie di vendita e alla gestione delle risorse umane.

Le due giornate presenteranno numerosi incontri di formazione per aziende, enti pubblici, imprenditori, liberi professionisti e studenti, con l’obiettivo di favorire la crescita personale e professionale garantendo un valore aggiunto alle imprese e alle istituzioni.

A CHI è RIVOLTO PIùMA LAB?

“PiùMa Lab si rivolge ai liberi professionisti e a tutte quelle aziende che hanno la necessità di individuare particolari figure professionali, di potenziare la propria operatività, di predisporre percorsi formativi per i propri dipendenti, di migliorare le strategie commerciali e di trovare nuovi mercati” – ha spiegato il direttore di Piacenza Expo Sergio Copelli.

“Si analizzeranno quelle che sono le sfide per le aziende, partendo dal capire cosa desiderano le persone. Grazie alle sale formative verticali in programma nell’arco delle due giornate, si potranno ampliare e diversificare le competenze partecipando ai singoli speech”.” – ha concluso il direttore.

“Si tratta di un evento che offre formazione con più di trenta formatori, crea interattività grazie ai workshop e propone servizi d’eccellenza grazie alla presenza di espositori con servizi di supporto alle imprese” – spiega Daniele Marzaroli, formatore e collaboratore di Piacenza Expo per PiùMa Lab, che aggiunge – “Affronteremo il tema della comunicazione all’interno delle aziende, parleremo della vendita attraverso i flussi di relazione, dedicheremo speech per condividere metodologie collaudate per una gestione corretta ed efficace dei propri collaboratori”.



Tra i relatori: Emanuele Maria Sacchi, Andrea Favaretto e l’Aimem con quattro professionisti tra cui la presidente Caterina Garofalo.