Piacenza Expo: “Armi & Bagagli” fa il boom con 12.500 visitatori in tre giorni

Il passare del tempo non scalfisce l’interesse e la passione per il passato, per gli oggetti, gli usi, i costumi e le consuetudini dei secoli scorsi. Lo testimoniano gli oltre 12.500 visitatori (+ 5% rispetto al 2023) che, ieri e oggi, hanno affollato i tre padiglioni di Piacenza Expo in occasione di Armi & Bagagli, uno dei più grandi mercati europei dedicati alla rievocazione storica, giunto quest’anno alla sua ventesima edizione. Armature, abiti e costumi di un’epoca che spazia dal Medioevo al Risorgimento, calzature artigianali in cuoio e pellame, archi, balestre, spade, bisacce, strumenti musicali a percussione e a fiato e tanti oggetti del passato realizzati in legno, cuoio, tessuto, metallo o in pietra. Ma anche spettacoli di musici, danzatori, giullari, mangiatori di fuoco, prestigiatori e artisti di strada. Una fiera dedicata non soltanto alle associazioni culturali che progettano e organizzano rievocazioni storiche, ma anche ai tantissimi appassionati di oggetti di altri tempi.

Ad evidenziare l’alto livello qualitativo di questa rassegna, e il credito di cui gode in ambito nazionale e internazionale, ha contribuito anche l’assemblea annuale del Comitato Europeo Rievocazioni Storiche (Cers Italia), svoltosi oggi in tarda mattinata nell’Auditorium di Piacenza Expo. Ospite d’onore dell’assemblea il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, onorevole Federico Mollicone, che di fronte alla qualificata e numerosa platea ha presentato gli aspetti principali della nuova legge sulle rievocazioni storiche, giunta a conclusione del suo iter parlamentare (manca un passaggio formale in Senato) dopo un’attesa di oltre quindici anni. “Una legge – sottolinea Cesare Rusalem di Estrela Fiere, organizzatore dell’evento insieme a Massimo Andreoli di Wavents – approvata in modo trasversale a livello parlamentare, perché è stato riconosciuto l’interesse e l’importanza di queste manifestazioni per la salvaguardia del patrimonio storico e culturale dei tanti territori che compongono il nostro Paese. Questa edizione di Armi & Bagagli, grazie anche alle sue consolidate fiere collaterali, ha superato le nostre aspettative, portando a Piacenza Expo visitatori provenienti da tutta Italia ma anche da tanti Paesi esteri. Il modo migliore per festeggiare i vent’anni di Armi & Bagagli”.

Il messaggio di Alberto Angela – Un’assemblea molto partecipata, quella del Cers Italia andata in scena a Piacenza Expo, aperta dal videomessaggio del divulgatore scientifico Alberto Angela che, da Parigi dove sta realizzando alcune puntate di Ulisse, ha speso parole d’elogio per le tante realtà italiane che mantengono vivo il passato proprio grazie alle rievocazioni storiche. “Tutto ha funzionato alla perfezione – commenta il presidente di Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli – ad ulteriore dimostrazione dell’importanza di questo evento fieristico e della capacità organizzativa della nostra struttura operativa. Ringrazio Cesare Rusalem e Massimo Andreoli per l’ottimo lavoro che hanno svolto e per aver contribuito, con questa edizione di Armi & Bagagli, alla mission di Piacenza Expo che è quella di garantire valore aggiunto al nostro territorio”.

“Archiviamo positivamente un altro evento fieristico – aggiunge il direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – che va ad arricchire ulteriormente le ottime performance delle manifestazioni già organizzate dall’inizio dell’anno. Da domani riprenderemo a lavorare per Più.M.Lab., un nuovo evento interamente dedicato al mondo delle imprese, alla comunicazione, al marketing aziendale e alla gestione delle risorse umane. Un’ulteriore risposta concreta ai bisogni del mondo produttivo”.