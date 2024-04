PiùMa Lab a Piacenza Expo: grande partecipazione alla prima giornata

Buona la prima a Piacenza Expo per PiùMa Lab, nuovo evento fieristico dedicato al marketing, alla comunicazione d’impresa, alle strategie di vendita e alla gestione delle risorse umane.

La prima delle due giornate in programma, ha visto una buona partecipazione di pubblico e di addetti ai lavori a tutti i convegni e ai workshop tematici in agenda, con un vero e proprio sold-out per l’evento dedicato al neuromarketing e alle neuroscienze intitolato “Neurowords – Come il cervello e la mente dei clienti elaborano le parole della comunicazione”, curato da Caterina Garofalo.

“La nostra società fieristica – commenta il direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – si conferma un efficace laboratorio di sperimentazione grazie a iniziative innovative come PiùMa Lab, un evento capace di generare un indotto culturale di nuove competenze a favore del territorio. La prima giornata è stata molto partecipata e intensa e quella conclusiva si presenta con un programma ancora più articolato”.

L’iniziativa proseguirà anche domani, sabato 6 aprile, con orario continuato dalle 9.00 alle 18.30, concludendosi con un aperitivo informale tra relatori e partecipanti.