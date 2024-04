Successo a Piacenza Expo, oltre 700 i partecipanti alla prima edizione di PiumaLab

Cinquanta incontri formativi, settanta relatori, undici workshop e venticinque espositori: i numeri che hanno caratterizzato i due giorni della prima edizione di PiùMa Lab, il nuovo evento fieristico dedicato al marketing, alla comunicazione, alle strategie di vendita e alla gestione delle risorse umane, che si è concluso oggi a Piacenza Expo.

In un mondo lavorativo che si è completamente rivoluzionato dopo l’avvento della pandemia, diventa necessario comprendere quali sono i passi da compiere in un mercato ancora in allestimento: “Ci sono varie dinamiche in atto di cui si sta parlando in appositi seminari. Dopo il Covid è avvenuta una vera e propria disaffezione al posto fisso e una maggiore volatilità occupazionale – introduce il direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli – Molte imprese sono alla ricerca di talenti da inserire in azienda anche a fronte di un mercato che cambia. Un evento come Piuma Lab offre allora l’opportunità per imprenditori e aziende di capire queste dinamiche in atto”.

a chi è rivolto piumalab

L’appuntamento si rivolge a imprenditori, a libero professionisti, a studenti, a persone in cerca di lavoro, offrendo strategie innovative e nuove tecniche per l’implementazione aziendale.

“Gli oltre settecento partecipanti ai vari appuntamenti – spiega Copelli – hanno registrato una composizione eterogenea: dagli imprenditori di piccole e medie imprese ai responsabili delle risorse umane, dai funzionari commerciali ai social media manager, dai dipendenti con funzioni di marketing e vendita ai liberi professionisti attivi nei settori commerciali. A queste presenze si è aggiunto un nutrito numero di studenti universitari, in virtù delle facilitazioni che PiùMa Lab ha previsto proprio per avvicinare gli ambiti professionali alle persone che stanno completando i percorsi di studi”.

risorse umane, marketing e vendite

L’evento quindi ha gravitato attorno ai tre principi cardine aziendali: risorse umane, comparto commerciale e ufficio marketing, proponendo incontri che hanno spaziato dalla grafica allo storytelling, fino ad approdare nella neuroscienza.

“PiùMa Lab – precisa Daniele Marzaroli, formatore specializzato in marketing – ha creato un network funzionale allo sviluppo di questo format. Da questa prima edizione si generano nuovi programmi di sviluppo sui temi delle vendite, del marketing, della gestione delle risorse umane e della transizione digitale. Tutto questo, per continuare a fornire alle aziende strumenti professionali in grado di affrontare il cambiamento in atto”.